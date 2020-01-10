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  4. Evleri çöken aileye Başkan Çetin sahip çıktı

Evleri çöken aileye Başkan Çetin sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Adana’da 2 gün önce temeline giren su nedeniyle yıkılmaya başlayan evde yaşayan aileye Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sahip çıktı.

Adana’da 2 gün önce temeline giren su nedeniyle yıkılmaya başlayan evde yaşayan aileye Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sahip çıktı. Başkan Çetin, evin kontrollü yıkılması konusunda aileyi ikna edip onları evsiz bırakmayacağının sözünü verdi.

Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’nde 20 yıllık evlerinde yaşayan yüzde 84 engelli Ali Tik ve kan kanseri Hatun Tik’in 2 gün önceki yağmurda evlerinin arka cephesine su birikti. Biriken su evin temelini kaydırdı. Dün ise evin önündeki toprakta ve evde derin yarıklar oluşunca aile tedbir almak amaçlı eşyalarını toplayıp yakınlarının evine sığındı. Bugün ise eve gelen aile, evlerinin duvarlarının yıkıldığını ve yarıkların arttığını görünce evin önünde ağıt yaktı.

Konunun haber yapılması üzerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin harekete geçti. Başkan Çetin, mahalleye giderek aileyi evlerinin belediye tarafından kontrollü yıkılması konusunda ikna etti. Ayrıca Çetin, aileyi evsiz bırakmayacağının sözünü vererek, “İlgililerle görüşeceğim. Gerekirse kendi cebimden yaptıracağım. Size ev ayarlayacağım” dedi.
Mahalleli ve aile ise Başkan Çetin’i alkışlayarak teşekkür etti.

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