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Evleri eğlence mekanına dönüştürülerek kumar oyanadılar

15.12.2020 11:47 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafında sokağa çıkma kısıtlamasında 2 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafında sokağa çıkma kısıtlamasında 2 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 29 kişi yakalanırken şahıslara sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten ve kumar oynamadan dolayı para cezası uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Hacıkaplanlar ve Kınıklı Mahallelerinde kumar oynandığına dair ihbar aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda evler eğlence mekanına dönüştürüldüğü ve kumar oynandığı tespit edilince 29 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Şahıslardan 19’una kumar oynadığı gerekçesiyle 23 bin 275 TL para cezası uygulandı. Yakalanan 29 şahsa ise sosyal mesafe kuralına uymadığından dolayı 91 bin 350 TL ceza uygulandı. İkametgahlardan kumar oyunlarında kullanılan 150 TL para, para yerine geçen pullar, oyun kağıtları ve ajanda ele geçirildi.
Öte yandan, ikamet sahibi 3 şüpheli şahsa ise Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynanan evlere ise mühürlendi.

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