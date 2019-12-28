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  4. Evleri küle dönen aile yardım bekliyor

Evleri küle dönen aile yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 13:58 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde çıkan yangında evleri küle dönen 7 nüfuslu aile yardım bekliyor.Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde ikamet eden Aykut ailesinin evlerinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde çıkan yangında evleri küle dönen 7 nüfuslu aile yardım bekliyor.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde ikamet eden Aykut ailesinin evlerinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ekiplerin büyük çabası sonucu yangın söndürüldü. Yangında büyük hasar alan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangına sobadan dökülen ateş parçalarının neden olduğu tahmin edilirken, yangın sırasında aile fertlerinin evde olmamaları olası bir faciayı önledi. Çıkan yangında evleri küle dönen aile kış mevsiminde dışarıda kaldı.
Baba Ömer Aykut, yangını fark ettiklerinde alevlerin tüm evi sardığını belirterek, “Biz ahırda çalışıyorduk, birden evin içinden dumanlar çıktığını ve alevlerin tüm evi sardığını fark ettik. Hemen itfaiyeye haber verdik, yetişen köylüler ile yangına müdahale etmeye çalıştık ama başaramadık. İtfaiye yetişti yangını söndürmek için ama onlarında pek yapacakları bir şey kalmamıştı. Tüm ev küle döndü, kullanılacak bir parça malzememiz kalmadı. Beş çocukla birlikte bu mevsimde ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

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