Evleri küle dönmüştü! Yürekleri ısıtan davranış

Kızıltepe İpek Mahallesi 428. sokakta Bayram Tekin’in eşi ve 4 çocuğuyla birlikte oturdukları evleri 28 Ağustosta çıkan yangında eşyalarla birlikte küle döndü. Tamamıyla kullanılamaz hale gelen evi Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği, ilçedeki esnaflardan topladıkları yardımlarla ve kendi çabalarıyla yeniden inşa etti. Dernek üyeleri, kısa bir süre içerisinde evi tamamlayarak beyaz eşyaları ile birlikte Tekin ailesine evlerinin anahtarını teslim edecek.

Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneğine teşekkür eden Bayram Tekin, “Onların katkılarıyla evimiz bu hale geldi. Şuana kadar yaptıkları her şey için teşekkür ediyoruz. Çok fazla bir şey kalmamış az bir yardım daha olsa kalan kısmın tamamlanması için hayırseverlerden yardım bekliyoruz” dedi.

Kızıltepeli esnaflardan oluşan bir dernek kurduklarını belirten Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği Başkanı Sadettin Kandemir, "Derneğimizi tamamen esnaf olan arkadaşlarla birlikte kurduk. Bu derneği kurmaktaki amacımız, insanlara yardımcı olmak, çaresiz insanlara bir nebze de olsa çarelerine ve yaralarına merhem olmaktı" diye konuştu.