Evleri ve giysileri yanan aileye metafizikçi ziyareti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, son bir ayda oturduğu 3 ev, köy odası ve samanlık peş peşe çıkan yangınlarda yanan, giysileri kendi kendine alev alan Gümüştaş ailesini metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, kaldıkları konteynerde ziyaret etti. Bir tabağın içerisinde defne yaprağı ve kağıt yakan Memişoğlu, bir daha ailenin evinde yangın çıkmayacağını iddia etti.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı 3 bin 200 nüfuslu Beyyazı beldesinde çiftçilik yapan Fehmi Gümüştaş (51), eşi, oğlu, gelini ve 4 torununun hayatı, oturdukları evin kilerinde 18 Eylül akşamı yarım saat arayla prizlerin yanmasıyla başlayan yangın sonrası kabusa döndü. Bir ay boyunca 3 ev, bir samanlık, bir köy odası ve giydikleri elbiseleri yanan aile, 1 aydır anlam veremedikleri ve bir anda meydana gelen yangınlarla başa çıkamaz hale geldi ve yaşadıkları beldede kimsenin evine gidemez oldu.

İTFAİYE ARACI HAZIR BEKLETİLDİ

İstanbul'da ikamet eden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, Beyyazı beldesinde oturan Gümüştaş ailesini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Gümüştaş ailesinin kaldığı konteynere belde halkı akın etti. Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş da olası yangına karşı itfaiye aracını ve görevlilerini Gümüştaş ailesinin evinin önünde hazır bulundurdu. Başkan Altıntaş, metafizik uzmanı Memişoğlu ile ailenin yaşadığı konteynere geldi. Burada kendisini bekleyen Gümüştaş, aile fertleri ve belde sakinleri tarafından karşılanan Memişoğlu, elbiseleri sürekli yanan ailenin gelini Medine Gümüştaş ile görüştü.