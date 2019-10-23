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Evleri ve giysileri yanan aileye metafizikçi ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, son bir ayda oturduğu 3 ev, köy odası ve samanlık peş peşe çıkan yangınlarda yanan, giysileri kendi kendine alev alan Gümüştaş ailesini metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, kaldıkları konteynerde ziyaret etti.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, son bir ayda oturduğu 3 ev, köy odası ve samanlık peş peşe çıkan yangınlarda yanan, giysileri kendi kendine alev alan Gümüştaş ailesini metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, kaldıkları konteynerde ziyaret etti. Bir tabağın içerisinde defne yaprağı ve kağıt yakan Memişoğlu, bir daha ailenin evinde yangın çıkmayacağını iddia etti.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı 3 bin 200 nüfuslu Beyyazı beldesinde çiftçilik yapan Fehmi Gümüştaş (51), eşi, oğlu, gelini ve 4 torununun hayatı, oturdukları evin kilerinde 18 Eylül akşamı yarım saat arayla prizlerin yanmasıyla başlayan yangın sonrası kabusa döndü. Bir ay boyunca 3 ev, bir samanlık, bir köy odası ve giydikleri elbiseleri yanan aile, 1 aydır anlam veremedikleri ve bir anda meydana gelen yangınlarla başa çıkamaz hale geldi ve yaşadıkları beldede kimsenin evine gidemez oldu.

İTFAİYE ARACI HAZIR BEKLETİLDİ

İstanbul'da ikamet eden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, Beyyazı beldesinde oturan Gümüştaş ailesini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Gümüştaş ailesinin kaldığı konteynere belde halkı akın etti. Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş da olası yangına karşı itfaiye aracını ve görevlilerini Gümüştaş ailesinin evinin önünde hazır bulundurdu. Başkan Altıntaş, metafizik uzmanı Memişoğlu ile ailenin yaşadığı konteynere geldi. Burada kendisini bekleyen Gümüştaş, aile fertleri ve belde sakinleri tarafından karşılanan Memişoğlu, elbiseleri sürekli yanan ailenin gelini Medine Gümüştaş ile görüştü.

Gümüştaş ailesiyle gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Korkulacak ve büyütülecek bir şey yok aslında. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden bahsedilir. İnsanlar arttıkça, nesil arttıkça o varlıklar da artıyor. Bunları yapanlar cinler ve hanımefendiyi kullanıyorlar. Onun üzerinde yoğunlaşan enerjiyle yangın çıkıyor. İnşallah bugün bu iş sona erecek. İçeride bir kağıt yakacağım ve bir daha böyle bir şey olmayacak" dedi.

'ŞU AN ÇOK RAHATIM'

Medine Gümüştaş ise metafizik uzmanı Memişoğlu gelmeden önce giydiği elbiselerin 2 kez tutuştuğunu söyledi. Gümüştaş, "Daha öncesinde çok oluyordu yangınlar ama hocamız müdahale edince çok azaldı. Kulağımda bir uğultu vardı. İstanbul'da hocamın yanına gittim. Uğultu kesildi. Şu an rahatım" dedi.

DEFNE YAPRAĞINI YAKTI

Konuşmaların ardından Salih Memişoğlu, Medine Gümüştaş'ın kaldığı evin kapısı önünde eline aldığı bir değnekle kapının etrafını çevreledi. Daha sonra Medine Gümüştaş, eşi Salih Gümüştaş, kayınvalidesi Emine Gümüştaş ve Memişoğlu konteynere girdi. Memişoğlu beyaz bir kağıda kalemle bir daire çizdi. Daha sonra Medine Gümüştaş'ın sağ elinde parmaklarının üzerine Memişoğlu kendi parmağını koydu. Ardından kağıda bir isim yazan Memişoğlu, içerisinde defne yaprağı bulunan tabağa kalemle yazdığı kağıdı yakarak bıraktı. Bir daha Gümüştaş ailesinin evinde yangın çıkmayacağını iddia eden Memişoğlu, aileyle görüştükten sonra beldeden ayrıldı.

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