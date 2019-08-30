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Evleri yanan 6 çocuklu aile sokakta kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Evleri yanan 6 çocuklu aile sokakta kaldı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangından sonra 6 çocuklu Kandemir ailesi, komşularına sığındı.
Torbalı'nın kırsal İstiklal Mahallesi'nde 6 çocuklu Kandemir ailesinin yaşadığı tek katlı ev, geçen salı günü elektrik kontağından çıkan yangında büyük hasar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası iki oda ve bir salondan oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Ailenin evde bulunan 30 bin lira nakit parasının ve ziynet eşyalarının da yandığı öğrenildi. İnşaat işçisi 32 yaşındaki Faruk Kandemir ve ev kadını 30 yaşındaki Gönül Kandemir, 6 çocuğuyla birlikte komşularının yanına sığındı.
İki gündür komşularında kaldıklarını belirten Gönül Kandemir, çocuğuna bez alacak paraları bile kalmadığını söyledi. Tek tesellisinin çocuklarının yangından sağ salim kurtulmuş olmaları olduğunu dile getiren Kandemir, "Yardıma ihtiyacımız var. Devlet büyüklerimizden bize yardım elini uzatmasını istiyoruz. Evimiz tamamen yandı. Tüm birikimimiz gitti. Komşularda kalıyoruz. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek" dedi.

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Evleri yanan 6 çocuklu aile sokakta kaldıEvleri yanan 6 çocuklu aile sokakta kaldıEvleri yanan 6 çocuklu aile sokakta kaldıEvleri yanan 6 çocuklu aile sokakta kaldı

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