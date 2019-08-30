HABER

Evleri yanan 6 çocuklu aile sokakta kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangından sonra 6 çocuklu Kandemir ailesi, komşularına sığındı. Torbalı'nın kırsal İstiklal Mahallesi'nde 6 çocuklu Kandemir ailesinin yaşadığı tek katlı ev, geçen salı günü elektrik kontağından çıkan yangında büyük hasar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası iki oda ve bir salondan oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Ailenin evde bulunan 30 bin lira nakit parasının ve ziynet eşyalarının da yandığı öğrenildi. İnşaat işçisi 32 yaşındaki Faruk Kandemir ve ev kadını 30 yaşındaki Gönül Kandemir, 6 çocuğuyla birlikte komşularının yanına sığındı. İki gündür komşularında kaldıklarını belirten Gönül Kandemir, çocuğuna bez alacak paraları bile kalmadığını söyledi. Tek tesellisinin çocuklarının yangından sağ salim kurtulmuş olmaları olduğunu dile getiren Kandemir, "Yardıma ihtiyacımız var. Devlet büyüklerimizden bize yardım elini uzatmasını istiyoruz. Evimiz tamamen yandı. Tüm birikimimiz gitti. Komşularda kalıyoruz. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek" dedi.

PARTNER 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 30 Ağustos kutlamasıRusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 30 Ağustos kutlaması
Adana'da Zafer Bayramı kutlandıAdana'da Zafer Bayramı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus turistin hastanede öldürülüp organlarının çalındığı iddiasıyla ilgili açıklama

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Anıtkabir'de Zafer Bayramı töreni! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener de katılıyor

Devletin zirvesi Anıtkabir'de!

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Otobüs yangınını izlemek istersen canından oluyordu

Otobüs yangınını izlemek istersen canından oluyordu

Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.