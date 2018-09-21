Evleri yanan aile prefabrikte yaşam savaşı veriyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkeze bağlı Eskiboğazkesen köyü, Dayı Deresi mezrasında çıkan yangında evleri, ahırları ve samanlığı tamamen kül olan 10 kişilik Süer ailesi, Valilik tarafından verilen prefabrikte yaşamlarını sürdürüyor. Isıtma sistemi olmayan evde kalan aile yaklaşan kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşünüyor.

Sivas'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Dayı Deresi mezrasında 23 Temmuz günü öğlen saatlerinde neden kaynaklandığı bulunamayan bir yangın çıktı. Yangında Süer ailesine ait ev, 4 ağıl, ahır, 2 samanlık tamamen kül oldu. Süer ailesinin talebi üzerine Sivas Valiliği içerisinde bir oda ve bir mutfak bulunan 2 prefabrik ev gönderdi. İçerisinde elektrik, su, ısıtma sistemi bulunmayan prefabrik evlerde yazı geçiren 4'ü çocuk 10 kişilik Süer ailesi, kış aylarının yaklaşması nedeni ile endişe yaşıyor.

Çiftçilikle uğraşan evli 4 çocuk babası Adem Süer (30), yangın günü kendisinin hayvanları otlatmaya götürdüğünü, babası Selahattin'in de Sivas kent merkezinde olduğunu söyledi. Süer "Yangının hangi sebeple çıktığını bilmiyoruz. Yangında yerleşim yerimizin 4'te 3'ü yandı. Evimiz, 4 tane ağıl, bir ahır, 2 tane samanlık, samanlığın içerisindeki hayvanlarımızın kışlık yiyecekleri yandı. Ahır yandığından dolayı duvarları hayvanların üzerine çöktü, 5-6 tane hayvanımız da telef oldu. Evimiz yandıktan 1 hafta sonra Sivas Valiliğine gittik. Valilik bize yangından 1 ay sonra prefabrikleri geçici olarak gönderdi. Şu anda bunlarda ikamet ediyoruz. Burada 10 kişi hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Prefabrik evde annem, babam, 2 kardeşim, eşim, 4 çocuğum ve ben kalıyoruz" dedi.