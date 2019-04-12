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Evleri yanan aile yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Kayseri'nin İncesu ilçesinde evleri yanan ve babanın engelli maaşıyla geçinen Koçaslan ailesi, kurtarabildikleri eşyalarla hayata tutunmaya çalışıyor - Baba Nihat Koçaslan: - "Evimizde yiyecek, içecek, giyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. 2 çocuğum var. Kızım üniversitede oğlum da lisede okuyor. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 odalı evlerinde eşyaların çoğu zarar gören aile, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

İlçenin kırsaldaki mahallelerinden Tabaklı'da, Nihat ve Emine Koçaslan çiftinin yaşadığı 2 odalı evde, elektrik kontağından çıkan yangında eşyaların büyük bölümü zarar gördü.

Kurtarabildikleri eşyalarla hayata tutunmaya çalışan aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Çiftin, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim gören kızları İlknur Koçaslan, AA muhabirine, sınavları bittiği için ailesini ziyarete geldiğini söyledi.

Koçaslan, kardeşinin okulda, anne ve babasının bahçedeyken yangının çıktığını belirterek, "İhtiyaç için dışarı çıkmıştım. Bir süre sonra döndüğümde evden duman yükseliyordu. Yardım istedim, bağırdım ama yardım gelene kadar eşyalarımızın neredeyse tamamı yandı. Lisede okuyan kardeşimin kitapları, eşyaları yandı." dedi.

Bedensel engelli baba Nihat Koçaslan da yangının elektrik kontağından çıktığını ifade ederek, "Evimizde yiyecek, içecek, giyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. 2 çocuğum var. Kızım üniversitede, oğlum da lisede okuyor. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.

Anne Emine Koçaslan da "Evimizde ne yiyecek ne de yatacak yerimiz kaldı. Kızım üniversitede okuyor, okutacak durumumuz kalmadı. Oğlum lisede okuyor. Eşim özürlü, engelli maaşıyla geçiniyoruz. Bu duruma geldik. Devletimizden, halkımızdan yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tabaklı Mahallesi Muhtarı Murat Altıngöz de olayı duyar duymaz geldiğini söyleyerek, "Buraya ulaştığımda ev yanmıştı, itfaiye alevleri söndürmüştü, eşyalar dışarıdaydı. Aile perişan bir haldeydi. Önceden de durumları pek yoktu. Ailenin durumunu gerekli mercilere bildirdik. Devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.

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