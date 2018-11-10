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Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

ADANA'da iki katlı müstakil evin üst katı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, kullanılmaz hale geldi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da iki katlı müstakil evin üst katı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, kullanılmaz hale geldi. Evleri yanan 3 yıllık evli Sabri ve Gamze Yenidoğan çifti, gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi. Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1922 Sokak'ta oturan Orhan Yenidoğan, iki katlı evin üst katında oturan, seyyar balıkçılık yapan oğlu Sabri Yenidoğan'ı saat 05.00 sıralarında uyandırıp, balık pazarına gönderdikten sonra tekrar uykuya daldı. Yenidoğan, bir süre sonra tekrar uyandığındığı eve duman dolduğunu gördü, itfaiyeye haber verdi. Komşularına da haber veren Orhan Yenidoğan, itfaiye ekibi gelene kadar üst kattaki oğlunun yaşadığı evi saran alevlere hortumla müdahale etti. Gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER Evin etrafında toplanan Yenidoğan'ın yakınları, itfaiye erlerinin çalışması yaşlı gözlerle izledi. 2 yaşındaki kızı ile babasının evinde bulunan Gamze Yenidoğan (19) ile balık pazarındaki Sabri Yenidoğan da yangını haber alıp, geldi. Gamze Yenidoğan (19), evinin yanan halini görünce, gözyaşlarını tutamadı. Ağlamaktan konuşmayan Yenidoğan, sinir krizi geçirip, bayıldı. Sabri Yenidoğan da, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Gelen sağlık ekibi, çifte müdahale etti. Çiftin 3 yıllık evli olduğunu ve balıkçılıkla zar zor geçindiğini belirten yakınları, eşyalar için çektikleri krediyi halen ödemeye devam ettiklerini söyledi. Ekiplerin çabası sonucu söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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Evleri yanan çift, gözyaşlarına boğulduEvleri yanan çift, gözyaşlarına boğuldu
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