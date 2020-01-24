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Evleri yanan Damar ailesi yardım eli bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 5 gün önce yangında evleri ve içerisindeki eşyaları hasar gören Damar ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.Merkez ilçeye bağlı Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde 19 Ocak tarihinde sabah saatlerinde 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Zonguldak’ta 5 gün önce yangında evleri ve içerisindeki eşyaları hasar gören Damar ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Merkez ilçeye bağlı Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde 19 Ocak tarihinde sabah saatlerinde 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Kalorifer kazanından çıkan yangın çatı katını ve içerisindeki eşyaları tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alt kata sıçramadan söndürüldü. Evde eşi ve oğlu birlikte yaşayan 54 yaşındaki Turgut Damar, emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını anlattı.
Yaşadıklarını anlatan Turgut Damar,"Yangın sabah 06.20’de çıktı. Bizde uykuda idik. 10 dakika geçseydik bizde yanacaktık. 7’ye 10 kala itfaiye geldi. İtfaiye gelene kadar evin 3’te biri yanmıştı. Evde 3 kişi uyuyorduk. Yangının kokusunu hanım alınca uyandık. Yetkililerden burayı yapabilecek tamir edilebilecek kadar yardım istiyoruz. Kış günü evsiz kaldık. Şuan komşunun evinde kalıyoruz. Şuanda itfaiyenin tespitine göre 30 bin lira eşya zararımız var. Burasıda yaklaşık 100 bin lira yapılır mı bilemiyorum. Bu evi yapabilmemiz bir miktar para gerekiyor. Şuana kadar yetkililer gelmedi. Yardım ederiz diyen olmadı" dedi.
54 yaşındaki Saniye Damar’da; "Evimiz yandı. Sabah ben 7’ye 20 kala yatağımdan kalktım. Bir anda zıpladım. Evde göz gözü görmüyor her taraf duman olmuş. Işığı yaktım ama ışıklarda yanmadı. Ondan sonra kazanın olduğu tarafa koştum. Zaten evin 3’te biri tutuşmuş yanıyordu. Ondan sonra eşimi ve oğlumu çağırdım evimiz yanıyor kalkın dedim. Oğlum itfaiye çağırdı. İtfaiyeler geldi. Yangın Kalorifer kazanından çıkmış. Kalorifer kazanın dereci 98 fırlamış. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Şuan komşunun evinde kalıyoruz. Çok mağduruz. Canımıza bir şey olmadı ama kalacak yerimiz yok her şeyimiz gitti. Havalar soğuk nerede kalacağız bilmiyorum" dedi.

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