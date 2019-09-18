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Evleri yanan kadın, 3 çocuğuyla mağdur oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Kayseri’de geçen ay evlerinin yanması sonucu 3 çocuğuyla beraber ortada kalan Gülhan Hançer, kış ayları gelmeden çocuklarını rahata kavuşturabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Altınyazı Sokak’ta bulunan müstakil evde 3 çocuğuyla beraber yaşayan 29 yaşındaki Gülhan Hançer’in evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Kayseri’de geçen ay evlerinin yanması sonucu 3 çocuğuyla beraber ortada kalan Gülhan Hançer, kış ayları gelmeden çocuklarını rahata kavuşturabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.
Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Altınyazı Sokak’ta bulunan müstakil evde 3 çocuğuyla beraber yaşayan 29 yaşındaki Gülhan Hançer’in evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında, 2 odalı evin 1 odası kullanılamaz hale geldi ve elektrik tesisatı da hasar gördü.
Kocasının 8 aydır cezaevinde olduğu için kendilerine bakacak birinin olmadığını söyleyen Hançer, çocuklarıyla beraber zor günler geçirdiğini dile getirdi. Yetkililerden yardım isteyen Hançer, “Geçen ay elektrikten kaynaklı evimizde yangın çıktı. Yatakları tutuşması sonucu ev yandı. Yangın çıkalı yaklaşık 25 gün oldu. Biz destek bekliyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Çocuklarımla beraber mağduruz. Çocuklarımın poşetle bile okula gittiği oldu. Eşim 8 aydır cezaevinde. Kaymakamlık bin TL yardım etti ama yetersiz kaldı. Evimin tadilat edilmesini istiyorum. Önümüzde kış var ve soğuk günler geliyor. 20 günden soba kurulacak. Bu şartlar altında biz ne yapacağız bilmiyorum. Başka çarem ve bir çıkışım yok. Evde yanmayan bir oda var. Orada kalıyoruz. Dolap ve elektrik olmadığı içinde evimizde bir şey yok” diye konuştu.

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