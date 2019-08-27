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Evleri yıkılan çift, yardım istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde İsmail (62) ve Urfale Kılınç (62) çiftinin yaşadığı toprak evin 1 odası ve mutfağı yıkıldı.

Evleri yıkılan çift, yardım istiyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde İsmail (62) ve Urfale Kılınç (62) çiftinin yaşadığı toprak evin 1 odası ve mutfağı yıkıldı. Evlerinin yanında yaptıkları derme çatma kulübede yaşayan çift, kış gelmeden evlerinin onarılması için yardım eli bekliyor.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Köklü Mahallesi’nde altı ağıl üstü 2 oda ve mutfaktan oluşan toprak evde yaşamını sürdüren Kılınç çiftinin evlerinin 1 odası ve mutfağı 2 gün önce çöktü. Eşyalarının büyük kısmı da enkaz altında kalan 2 çocuk sahibi çift, komşularının yardımı ile evlerinin yanına yaptıkları derme çatma kulübede yaşamaya başladı. Kış gelmeden evlerinin onarılması için yetkililerden yardım istediklerini belirten İsmail Kılınç, "Komşularımızla dışarda çay içerken, evimiz büyük bir gürültüyle yıkıldı. Allah’tan yıkım esnasında evde değildik evde olsaydık ölürdük. Evin yıkımı eve giriş bölümünde yaşandı. Bir oda ile mutfaktaki tüm malzemeleri toprak altında kaldı. Yıkılma tehlikesi olan diğer odadaki birkaç parça eşyamızı ise komşularımızın yardımıyla kurtarabildik. Komşularımızın yardımlarıyla ayaktayız. Şimdi yaptığımız bu derme çatma yerde geceleri geçiriyoruz. Kışa kadar başımızı sokacak bir yer olmasa rezil oluruz" dedi.
Kalp hastası olduğunu söyleyen Urfala Kılınç ise, "Evimiz büyük bir gürültüyle yıkıldı. Evimizde daha önce de çatlaklar oluşmuştu. Gidecek yerimiz olmadığı için korkarak da olsa yaşamaya devam ettik. Evimiz şimdi yıkılmasaydı kışın yağan karla yıkılırdı. Gidecek yerimiz olmadığı için ağaçlardan yaptığımız üstünü branda ile kapatılan yerde kalıyoruz. 2 oğlum var büyüğü askere gidecekti evimiz yıkılınca o da gidemedi. Küçük olan da evde bize yardım ediyor. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi
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