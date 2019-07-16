Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Yenice ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 11 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi çift, ‘uyuşturucu madde ticareti suçundan’ adliyeye sevk edildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.’nin Yenice’ye bağlı Yamaç köyündeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 11 kilo esrar ele geçirildi. M.K. ve eşi S.K., gözaltına alındı. Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. M.K. ve S.K. 'uyuşturucu madde ticareti suçundan' Yenice Adliyesi’ne sevk edildi.

