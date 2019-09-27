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Evlerinde bonzai ve esrar bulunan kardeşler gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da polisin evlerine yaptığı baskın sırasında 130 gram bonzai ve 4 gram esrar bulunan iki kardeş gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde D.

Adana’da polisin evlerine yaptığı baskın sırasında 130 gram bonzai ve 4 gram esrar bulunan iki kardeş gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde D. ailesinin yaşadığı evde uyuşturucu olduğu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda polis eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 130 gram bozai ile 4 gram esrar ele geçirildi.
Esrar ve bonzaiyi sattığı öne sürülen Gülistan D. (28) ile ağabeyi Alişan D. (30) gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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