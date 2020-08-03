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Evlerinde buldular! Et yiyen örümcek korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir evde görülen yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki örümcek korku yarattı. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümceği öldüren Metahan Demir, “Acayip bir çene yapısı var, biraz daha araştırınca bunun et yiyen zararlı bir örümcek olduğunu öğrendim. Çocuklar çok korktu” dedi.

Evlerinde buldular! Et yiyen örümcek korkuttu

Yeniköy Mahallesi'ndeki yayla evinde yaşayan Metehan Demir'in çocukları evde örümcek gördü. Normal örümceklere göre çok daha büyük olan örümceği gören çocuklar korku içinde babalarına haber verdi. Öğle saatlerinde çocukların duvarda örümceği gördüğünü belirten Demir, "Araştırma yaptığımda bunun halk arasında 'Sarı Ömer' diye adlandırıldığını duydum. Acayip bir çene yapısı var, yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda. Biraz daha araştırınca bunun et yiyen zararlı bir örümcek olduğunu öğrendim. Çocuklar çok korktu" dedi.

"AYNI YERDE VE TARİHTE BU ÖRÜMCEĞE RASTLADIK"

Muhtar Özgür Demir ise örümceğin çok zehirli bir tür olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl yine aynı yerde ve tarihte bu örümceğe rastladık. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Yaylada yaşayan vatandaşların bu örümceğe karşı dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

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