HABER

Evlerinde mahsur kalan aile, iş makinesiyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 08:36 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk, 4 kişilik aile, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Evlerinde mahsur kalan aile, iş makinesiyle kurtarıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk, 4 kişilik aile, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi yakınından geçen Kırtık Deresi ve Devlet Su İşleri (DSİ)'ne ait sulama kanallarının taşması ve logarların tıkanması nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde de 4 kişilik aile mahsur kaldı. İki katlı evin alt katında oturan aile, kapılarının önüne kadar gelen yağmur suyu nedeniyle dışarı çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye AKUT, AFAD, İtfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Şehzadeler Belediyesi'ne ait kepçe evin önüne kadar giderek, mahsur kalan Ahmet ve Rahime Aktaş çifti ile biri 2, diğeri 3 yaşındaki çocuklarını alarak, güvenli bir yere taşıdı. Aktaş ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi.

FOTOĞRAFLI

Evlerinde mahsur kalan aile, iş makinesiyle kurtarıldıEvlerinde mahsur kalan aile, iş makinesiyle kurtarıldıEvlerinde mahsur kalan aile, iş makinesiyle kurtarıldı

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Manisa'da su basan çiftlikte mahsur kalan 30 koyun, botla kurtarıldıManisa'da su basan çiftlikte mahsur kalan 30 koyun, botla kurtarıldı
Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İzmir'de engelli kadına cinsel istismar! Sanıktan şok sözler: İlişki için baskı yaptı

Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'

Niğde Ulukışla'da nüfus tabelası değişti! CHP'li vekilden olay sözler

Ortalığı karıştıran iddia! Tabela değiştirildi ve...

Tarihçi Talha Uğurluel'in 2 bin 487 FETÖ şüphelisi ile uçuş yaptığı ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da hareketli saatler! Kovalamaca polis aracının takla atmasıyla sonlandı!

İstanbul'da hareketli saatler! Polis aracı taklalar attı!

Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

Bir anda bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.