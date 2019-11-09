Evlerinde ölü bulunan 4 kişinin cenazesi alındı

Antalya’da evlerinde ölü bulunan ikisi çocuk 4 kişinin cenazeleri evden alındı. Ailenin kesin ölüm nedeninin adli tıptaki incelemenin ardından belli olacağı bildirildi.

Konyaltı ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki 8 katlı bir apartmanın son katındaki dairede Selim Şimşek(36),Sultan Şimşek(38) ve çocukları Ceren(9) ile Ali Çınar’ın(5) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay yeri, AFAD ve Kimyasal Biyolojik Nükleer Tehditler ekibinin incelemesinin ardından cenazelerin alınma işlemlerine geçildi. Şimşek ailesinin bazı yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazelerin konulduğu 4 tabut özel olarak hazırlandı ve vidalanarak görevlilerince araca konuldu. 4 kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bina çevresindeki güvenlik tedbirleri kaldırılırken, apartman içinde ölçümler devam ediyor. Ölçümlerin sonucuna göre binaya girişin serbest bırakılacağı öğrenildi.

"Tespit yok"

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, evde ilk incelemede herhangi bir kimyasal maddenin tespiti olmadığını araştırmaların devam ettiğini, her hangi bir yerde kilitli kimsenin olmadığını, gerekli açıklamanın valilik ve savcılık makamınca yapılacağı aktarıldı.