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Evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri alındı

08.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, evde ölü bulunan Müşerref Seder (71) ve kızı Semra Pişkin'in (32) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

Evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri alındı

Olay, dün Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eşinden boşanmış olan anne ve kızından haber alamayan apartman görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 2'nci kattaki evin penceresinden giren polis, Müşerref Seder ve Semra Pişkin'i hareketsiz halde yatarken buldu. Polis, içerideki koku nedeniyle özel maske taktı.

İKİSİNİN DE HASTA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Müşerref Seder ve Semra Pişkin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Semra Pişkin'in epilepsi hastası olduğu, Müşerref Seder'in de kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesi sonucu, doğal ölüm olarak değerlendirilen anne ve kızının cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Müşerref Seder ve kızı Semra Pişkin'in cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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