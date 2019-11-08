Evlerinde ölü bulunan kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'ta bekletiliyor

Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, (DHA) FATİH'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. 33 yıllık arkadaşları olduğunu belirten Serpil Alkan bugün cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Fatih'te evlerinde ölü olarak bulunan 4 kardeşin 35 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Serpil Alkan cenazeleri almak için dün savcılığa başvuruda bulundu. Alkan bu sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na avukatı Aydın Egemen'le birlikte geldi.

"HAKKIMIZI KORUYACAĞINA ADIM GİBİ EMİNİM, SANA VASİYETTE BULUNUYORUM"

Adli Tıp Kurumu çıkışında konuşan Serpil Alkan "Kamuran 1,5 hafta önce 'bizim başımıza bir şey gelirse senin bizim hakkımızı koruyacağına adım gibi eminim, sana vasiyette bulunuyorum' demişti. İçinden mi geldi bilmiyorum. Ben savcılığa gitmişim, avukatım gitmiş, ifade vermişim. Ben cenazeyi kabul etmişim. Bana orada kaşe basmadılar. Bana dilekçe verdiler Yenibosna'ya gidip vereceksin, dediler. Avrupa'da böyle bir şey yok. Ben para istemiyorum ki. Savcı beye de kırgınım bir imza atmak, kaşe koymak bu kadar zor mu? Aileden kimse yok. 35 senelik arkadaşlarıyım benden daha mı iyi bilecekler. Günlerdir çağrı yapıyorum. Kimse niye gelip almadı?" dedi.