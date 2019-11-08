HABER

Evlerinde ölü bulunan kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'ta bekletiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

FATİH'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor.

Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, (DHA) FATİH'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. 33 yıllık arkadaşları olduğunu belirten Serpil Alkan bugün cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Fatih'te evlerinde ölü olarak bulunan 4 kardeşin 35 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Serpil Alkan cenazeleri almak için dün savcılığa başvuruda bulundu. Alkan bu sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na avukatı Aydın Egemen'le birlikte geldi.

"HAKKIMIZI KORUYACAĞINA ADIM GİBİ EMİNİM, SANA VASİYETTE BULUNUYORUM"
Adli Tıp Kurumu çıkışında konuşan Serpil Alkan "Kamuran 1,5 hafta önce 'bizim başımıza bir şey gelirse senin bizim hakkımızı koruyacağına adım gibi eminim, sana vasiyette bulunuyorum' demişti. İçinden mi geldi bilmiyorum. Ben savcılığa gitmişim, avukatım gitmiş, ifade vermişim. Ben cenazeyi kabul etmişim. Bana orada kaşe basmadılar. Bana dilekçe verdiler Yenibosna'ya gidip vereceksin, dediler. Avrupa'da böyle bir şey yok. Ben para istemiyorum ki. Savcı beye de kırgınım bir imza atmak, kaşe koymak bu kadar zor mu? Aileden kimse yok. 35 senelik arkadaşlarıyım benden daha mı iyi bilecekler. Günlerdir çağrı yapıyorum. Kimse niye gelip almadı?" dedi.

"BUGÜN CENAZEMİZİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Avukat Aydın Egemen ise, "Cenaze nakil ve defin işlemleri yönetmeliği işliyor. Verilmemesi için hiçbir engel yok ancak verileceğine dair de net bir şey söylenmedi. Adli Tıp Kurumu'nda birinci derece akrabası olmayıp sahipsiz cenazeye sahip çıkıp da cenazeyi teslim alan olmuştur. Aileye şu ana kadar ulaşılmadı. Dini, milli inancımıza göre cenaze de fazla beklemez. Biz cenazemizi almak istiyoruz. Bu konuda da yardım istiyoruz. Bu bir prosedür. Serpil hanım insani ve vicdanı olarak sabırsızlanıyor. Bugün cenazemizi alacağımıza inanıyorum. 21 gün süresi var. Kendisine teslim edilirse teşhis de yaptırılması lazım" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Siirt’te yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandıSiirt’te yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
Narkotik köpeği Diyar’ın büyük başarısıNarkotik köpeği Diyar’ın büyük başarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

35 Baro Başkanlığı'ndan Metin Feyzioğlu'na destek!

35 Baro Başkanlığı'ndan Metin Feyzioğlu'na destek!

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Beyoğlu'nda araç sahipleri şaşkına döndü! 6 aracın camları kırıldı

İşe gitmek için araçlarının yanına gelenler şaşkına döndü

Son dakika: Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik çirkin davranışla ilgili yeni gelişme

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.