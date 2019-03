Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Ergün AYAZ Alişan KOYUNCU DERİNCE(Kocaeli), (DHA) Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 apartmanın önünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı ve binaların çevresinde meydana gelen yarıklar nedeniyle apartman sakinleri her gün ölüm korkusuyla yaşıyor. İbnisina Mahallesi Mesut Sokak'taki vadide bulunan 12 daireli ve 6 daireli apartmanların bulunduğu alanda 4 yıldır zaman zaman toprak kaymaları yaşanıyor. Apartmanların çevresinde istinat duvarlarında çatlaklar oluşurken, toprakta da yarıklar oluştu. 2 apartmandaki 18 dairede yaşayanlar korku içerisinde yaşarken, binalarının bulunduğu alanda inceleme yapılmasını istedi. 'GECELERİ KORKUDAN UYUYAMIYORUZ' Apartman sakinlerinden Mehmet Dalka geceleri herhangi bir ses duyduklarında korku içinde uyandıklarını söyleyerek, Oturduğumuz bina 2014 yılında yapıldı. Bizler de büyük umutlarla bu daireleri satın aldık. Herkesin hayalleri vardı, sıfır bir ev almak gibi. Bizim kurduğumuz bu hayallerimiz bazı çıkarlar uğruna yok ediliyor, hiç sayılıyor. Evi aldıktan yaklaşık 7-8 ay sonra binamızda toprak kayması ve çökme olayları olmaya başladı. Yan blokta 2 tane bina vardı. 2017 yılında da toprak kayması nedeniyle o binalarda eğim oluştu ve o binalar boşaltılarak yıkıldı. Sonra bizim bahçemizde de çok büyük çatlaklar meydana geldi. Biz bunu gerekli kurumlara ilettik fakat bir sonuç alamadık. Burası deprem bölgesi 2015 yılından beri geceleri uykumuz kaçıyor. Bu olay anlatılmaz yaşanır, 1999 depremini yaşamış biri olarak ufak bir sarsıntıda bile ben ayağa kalktığımı gece buraları kontrol ettiğimi iyi biliyorum tüm komşular olarak bu durumu yaşıyoruz. Bizim hayatımız hiçe sayılıyor, yapılması gerekenler söz verildiği halde yapılmıyor. Yaklaşık 5-6 noktada bu şekilde büyük yarıklar çatlaklar oluştu. Her geçen gün yan bina ve onun aşağısı zamanla kayıyor. Son 2 senedir kar yağışı görmüyoruz burada olası bir kar yağışında daha ağır sonuçlar görebiliriz burada. Son dönemlerde İstanbul'da olan bina çökmelerinden sonra zaten uzun süredir yaşadığımız korku daha da arttı. Gece bir ses duysak ya da ağır tonajlı bir araç geçse sallantı gibi bir şeyi hissettiğimiz anda gecenin bir yarısı kalkıp acaba yeni yarık var mı, kayma mı var diye kontrol ediyoruz. Burada yaklaşık 18 tane daire yaklaşık 50-60 kişiye yakın vatandaş yaşıyor. Bizler biran önce yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini istiyoruz dedi. 'NE UYKUMUZ KALDI NE DE HUZURUMUZ' Toprak kayması nedeniyle apartman sakinlerinin huzurunun kaçtığını belirten Nurşah Mete, İstinat duvarlarında çatlaklar mevcut. Biz mağduruz. Bize bu konuda yardım eden kimse yok. Belediyelere başvuruyoruz, diğer kurumlara başvuruyoruz bize cevap verilmiyor yapılacak deniliyor, yapılan hiçbir şey yok. Biz deprem bölgesinde yaşıyoruz ve her gün bir yerlerden deprem haberi alıyoruz ne uykumuz kaldı ne huzurumuz kaldı. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Biz bu kadar önemsiz olamayız, ben zaten hala zorluklarla ev kredisi ödüyorum. Ben çocuklarımı evde bırakıp ev kredimi ödemek için işe gidiyorum ama tekrar evimi kaybetme korkusuyla yaşıyorum. Bu kadar da mağdur edilmez, biz burada insan gibi yaşamak istiyoruz. diye konuştu.