Evlerinde oturamaz hale geldiler! 'Hangi taşı kaldırsak altından çıkıyor'

Akreplerin çok yoğun olduğunu belirten Çiftçi, bunların 2 türünün de mahallede yoğun olarak bulunduğunu ve burada yaşayan vatandaşların yaşamını tehdit ettiğini, ilgili kurumlarla koordineli çalışıp sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi.

EVLERİNDE OTURAMAZ HALE GELEDİLER

Mahallede yaşayanlar gece-gündüz evlerinde rahat oturamaz hale geldi. Çimen Mahallesi’nde yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Müslüm Beder (28) eşi Meryem Beder (23) ve 2 çocuklarının yaşadığı ev ve bahçelerinde yoğun olarak bulunan akrepler nedeniyle aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Son olarak Meryem Beder ve 4 yaşındaki oğulları Arda'yı da uyurken akrep soktu. Bunun üzerine Beder ailesi evi boşaltıp babasının evine yerleşti. Akrep nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Meryem Beder, yaşadığı korku dolu anları anlattı.