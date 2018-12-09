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Evlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirilen 4 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 10:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, kaldıkları evlerde, tanınmamak için kullandıkları takma bıyık ve peruk ele geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Evlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirilen 4 FETÖ şüphelisi adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, kaldıkları evlerde, tanınmamak için kullandıkları takma bıyık ve peruk ele geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Ankara, Eskişehir, Konya ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Y., B.G., H.K. ile K.C.'nin Eskişehir'de kaldıkları 3 eve baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda takma bıyık ve peruklar, örgütsel dokümanlar, 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Şüphelilerin tanınmamak için takma bıyık ve peruk kullandığı saptandı.
Götürüldükleri TEM Şubesi'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Evlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirilen 4 FETÖ şüphelisi adliyedeEvlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirilen 4 FETÖ şüphelisi adliyedeEvlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirilen 4 FETÖ şüphelisi adliyedeEvlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirilen 4 FETÖ şüphelisi adliyede

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