Evlerinde tadilat yapacaklar için oldukça kullanışlı yapı malzemeleri

Evlerin tadilatı, eşyaların tamiri bitmiyor. Basit işler için eve devamlı tamirci çağırmak, bütçe açısından sizleri zorlayabilir. Uzun yıllar kullanabileceğiniz yapı malzemeleri ile evinizdeki tamir ve tadilat işlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Doğru ekipmanlar ile hem tamir işlerinizi çok kolay bir şekilde yapacak hem de tamir etmekten zevk alacaksınız. Tam ihtiyacınız olan birbirinden kullanışlı yapı malzemelerini sizler için listeledik.

1- Tamir etmenin sembolü: Tornavida

Tamir etmek denilince akla ilk gelen ürünlerden biri olan tornavida, yapı işleriniz için sahip olmanız gereken ilk eşyadır. Birçok malzemenin birleştirilmesinde kullanılan vidalar, uygun uçlar ile kolaylıkla sökülmektedir. 45 farklı ucu bulunan Bosch tornavida seti, mıknatıslı yapısı sayesinde pratik bir kullanım imkanını sizlere sunuyor. Ergonomik bir yapıya sahip olan ürün, uzun yıllar kullanıma uygundur.

Bosch Yeşil 46 Parça Tornavidalı Vidalama ve Lokma Ucu Setini BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Çevir çevir nereye kadar!

Sökmeniz gereken onlarca vida varsa, şarjlı vidalama cihazı son derece iyi bir tercih olacaktır. Şarjlı yapısı ile prize bağlı kalmadan istediğiniz her yere götürebileceğiniz RHION şarjlı matkap, tamir işlerinizde en büyük yardımcınız olacak. En güç alanlardaki vidaları bile kolaylıkla söken bu ürün, kutusunda hemen hemen her çeşit vidayı sökebileceğiniz ve ayrıca delme işleri için farklı uçlar bulunuyor.

RHION 2020 / LI-ON darbeli şarjlı vidalamayı BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Bu kadar malzemeyi nereye koyacağız demeyin!

Oldukça fazla malzeme gerektiren tamir ve tadilat işlerinde, malzemelerin bir arada ve düzenli olarak bulunması, aradığınızı daha çabuk bir şekilde bulabilmeniz için önemlidir. Hem yedek parçaların hem de diğer yapı malzemelerinin bir arada düzenli bir şekilde bulunacağı, Hipaş takım çantası sizlere oldukça geniş bir kullanım alanı sunuyor. Tüm araç gereçleri ayrı ayrı koyabileceğiniz farklı bölmeler bulunduran ürün, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar eskimeden kullanabilmenizi sağlıyor.

Hipaş Plastik, Çift Katlı Tekerlekli TK-5039, Siyah Takım Çantasını BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Elektrikten anlamıyorum diyenlere...

Çoğu elektrikli eşyaların tamiri basit kablo deformasyonlarının tamirinden ibarettir. Uzun yıllar kullanılan kablolar, belli bir zamandan sonra deforme olarak kullanılamaz hâle gelir. Dremel lehim makinesi ile elektrik tamirlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Diğer lehim makinalarından farklı olarak gazla çalışan ürünü, arabada, evde ve prizin olmadığı her yerde kullanabilirsiniz. 6 farklı başlığı ile aradığınız tüm özellikleri tek bir cihazda sunan havya, elektrik işlerinizin vazgeçilmezi olacak.

Dremel 2000 Versatip lehim makinesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Ulaşamadığı yer yok!

Prize bağlı elektrikli eşyalarda, boyuttan tasarruf yapabilmek adına kablo kısmı daha kısadır. Özellikle tadilat için gerekli; matkap ve testere gibi aletleri rahat bir şekilde kullanabilmek için harici bir kablo gerekiyor. Brennenstuhl Brobusta kablo makarası, 10 metrelik kablo uzunlugu ile prize erişimin zor olduğu yerlerde dahi, elektrikli eşyalarınızı kullanabilmenizi sağlıyor.

Brennenstuhl Brobusta kablo makarasını BURADAN inceleyebilirsiniz.



