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Evlerinde uyuşturucu yetiştiren baba ve oğlu yakalandı

27.02.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Adana’da evlerinin içerisine kurdukları çadır düzeneğinde skunk maddesi yetiştiren baba ve oğlu, yapılan baskınla yakalandı.

Adana’da evlerinin içerisine kurdukları çadır düzeneğinde skunk maddesi yetiştiren baba ve oğlu, yapılan baskınla yakalandı. Baskında 6 kök skunk maddesi ve yetiştirilmesi kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin içerisinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı aldı. Bunun üzerine A.K ve oğlu Ü.C.K’nın ikamet ettiği Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan evlerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında baba A.K. ile oğlu Ü.C.K yakalandı.
Söz konusu kişilerin evlerinde yapılan aramada, skunk maddesini yetiştirmek için çadır içerisine kurulan düzenek bulundu. Düzeneğin içerisinde bulunan, 2 adet zamanlayıcı, 1 adet vantilatör, 2 adet alüminyum havalandırma fanı, 4 adet led lamba, 1 adet ısı ölçer ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 6 kutu kimyasal madde ele geçirildi.
Çadır düzeneğinin içerisinde 6 kök skunk maddesi ve 1 adet cam kavanoz içerisinde satışa hazır 16.7 gram skunk maddesi yakalandı.
Baba A.K. gözaltına alınırken oğlu Ü.C.K ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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