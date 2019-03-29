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Evlerindeki ve yüreklerindeki yangını büyükşehir belediyesi söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Denizli’de oturdukları evde çıkan yangın sonrası tüm eşyaları yanan ve sokakta kalan 4 çocuklu Doğan ailesine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli sahip çıktı.

Evlerindeki ve yüreklerindeki yangını büyükşehir belediyesi söndürdü

Denizli’de oturdukları evde çıkan yangın sonrası tüm eşyaları yanan ve sokakta kalan 4 çocuklu Doğan ailesine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli sahip çıktı. Büyükşehir’in 2 gün otelde misafir ettiği aile daha sonra tüm eşyaları yenilenerek kiralanan evlerine yerleştirildi.
Talihsiz olay geçtiğimiz salı günü Rasim-Elvan Doğan çiftinin İncilipınar Mahallesi’nde 4 çocukları ile birlikte yaşadığı evde meydana geldi. Doğan çiftinin en küçük çocukları Muhammet Doğan (3), sabaha karşı uyandı. Uyanan oğlunun sesini duyan anne Elvan Doğan, bu sırada evlerinin yandığını fark etti. Yangının evi sarması üzerine aile çocuklarıyla birlikte hemen evi terk ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Eşyaları kullanılamaz hale gelen aile aynı gün Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli’ne yönlendirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 gün otelde misafir edilen ailenin tüm eşyaları yenilenerek perşembe günü kiralanan yeni evlerine yerleştirildi. Aileye ayrıca maddi destekte bulunuldu.

"Sevgi Eli’miz yüreklerdeki yangını söndürür"
Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Koordinatörü Selma Yıldız, eşyaları tamamen yenilenen Doğan ailesine sürpriz yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın talimatıyla hemen harekete geçtiklerini ifade eden Gökoğlan, Sevgi Eli’nin hayırseverlerin destekleriyle gönül birliği yaparak ateş düşen yüreklere su serptiğini anlattı. Aileye geçmiş olsun dileğinde bulunan Gökoğlan, "Büyükşehir itfaiyemiz yangını söndürür, Sevgi Eli’miz ise yüreklerdeki yangını söndürür. Başkanımız Osman Zolan’ın sizlere selamları var, hayırlı olsun dileklerini ilettiler" diyerek eşyaları yenilenen kiralık evin anahtarını Elvan Doğan’a teslim etti.

"Söyleyecek söz bulamıyorum"
Rasim Doğan, sabaha karşı uyanan oğulları sayesinde yangını fark ettiklerini ve hayatlarını kurtardıklarını kaydetti. Yangının ardından yaşadıklarını anlatan Doğan, şöyle konuştu:
"Ortada kaldık, perişan olmuştuk. Ancak şimdi söyleyecek söz bulamıyorum. Bundan ötesi olamaz. Doğmuş bir çocuğun annesi babası olmaması gibi biz öksüzdük ama şu anda Sevgi Eli bizim anamız babamız oldu. Allah Osman Zolan Başkanımızdan ve Sevgi Eli’nden bin kere razı olsun" dedi.

"Çaresizler Sevgi Eli’ne gitsin kimseye boyun eğmesin"
Küçük oğlu Muhammet Doğan’ın yangın günü çok huzursuz olduğunu anlatan anne Elvan Doğan, "Sabaha karşı, ’Bugün uyumadın Muhammet yat artık’ dedim ve daha sonra yangın olduğunu fark ettim. Göz gözü görmüyordu. Dışarı çıktık, itfaiyeyi aradım. Muhammet’in sayesinde hayattayız. Çaresizler Sevgi Eli’ne gitsin kimseye boyun eğmesin. İki gün otelde kaldım kimse yüzünü asmadı. Sevgi Eli’ne gittim sanki daha önceden tanıdığım insanlar var gibiydi. Allah razı olsun. Benim gücümün yetmeyeceği şeyler evimde şu an" şeklinde konuştu.

Evlerindeki ve yüreklerindeki yangını büyükşehir belediyesi söndürdü

Evlerindeki ve yüreklerindeki yangını büyükşehir belediyesi söndürdü

Evlerindeki ve yüreklerindeki yangını büyükşehir belediyesi söndürdü

Evlerindeki ve yüreklerindeki yangını büyükşehir belediyesi söndürdü

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