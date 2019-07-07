HABER

Evlerindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, çıkan yangında iki katlı evlerinde mahsur kalan Mehmet Ali Duran (80) ve eşi Saniye Duran (77), itfaiye ekiplerince baygın halde kurtarıldı. Duran çifti, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Evlerindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı çift öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, çıkan yangında iki katlı evlerinde mahsur kalan Mehmet Ali Duran (80) ve eşi Saniye Duran (77), itfaiye ekiplerince baygın halde kurtarıldı. Duran çifti, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Yangın, saat 05.00 sıralarında, Alikurt Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Duran'a ait iki katlı evin çatısında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede büyüyüp alt kata sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarıyla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkıp müdahale ederken, bir yandan da içerde mahsur kalan Mehmet Ali Duran ve eşi Saniye Duran'ı kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen ve baygın olan Duran çifti, olay yerindeki ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Ali Duran ve eşi Saniye Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

Evlerindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı çift öldüEvlerindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı çift öldüEvlerindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı çift öldüEvlerindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı çift öldü

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın (2)Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın (2)
(Özel) 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen kadını itfaiye eri sırtına alarak kurtardı(Özel) 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen kadını itfaiye eri sırtına alarak kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.