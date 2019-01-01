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Evlerindeki yılbaşı eğlencesinde zehirlenen 2 kişiden 1'i öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:03 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da evde eğlenirken aldıkları alkolden zehirlendikleri ileri sürülen Özbekistan uyruklu 2 kişiden 1'i öldü.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA'da evde eğlenirken aldıkları alkolden zehirlendikleri ileri sürülen Özbekistan uyruklu 2 kişiden 1'i öldü.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Vardar Sokak'ta bulunan ve Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde meydana geldi. İş çıkışı saat 22.00 sıralarında evlerine gelen 4 Özbek, 2 arkadaşlarını yere yığılmış, hareketsiz halde görüp durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bakhodır Khudoyberdıev(44)'un baygın, Sharofiddın Khaydarov(40)'un ise hayatını kaybettiğini belirledi. Bakhodır Khudoyberdıev ambulansa alınarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incleme sonucunda, 2 kişin aldıkları alkolden zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sharofiddın Khaydarov'un cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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