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  4. Evlerinden valiz dolusu silah çıkan kardeşlerin savunması akıllara durgunluk getirdi!

Evlerinden valiz dolusu silah çıkan kardeşlerin savunması akıllara durgunluk getirdi!

15.01.2025 10:58
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
15.01.2025 10:58
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Adana’da iki kardeşin yaşadığı müstakil evde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi. Sanki hiç kendi evlerinden çıkmamış gibi davrandılar. Kardeşler ifadesinde "şok olduk" diye savunma yaptı. İki kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (49) ve kardeşi Şerif D.’nin (42) oturdukları müstakil evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kardeşlerin yaşadığı Onur Mahallesi’ndeki ikamete operasyon yapıldı.

O EVDE YOK YOK

Müstakil evin merdiven dairesinde bulunan bir valizin içerisinde 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 namlusu olmayan tabanca, 2 tabanca gövdesi, 34 şarjör, 14 tabanca parçası ve çelik yelek ele geçirildi. Olayla ilgili Mehmet D. ve Şerif D. gözaltına alındı.

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"ŞOK OLDUK" SAVUNMASI

Emniyette ifadeleri alınan kardeşlerden Mehmet D.’nin, "Ben Manavgat’ta otelde çalışıyorum, Adana’ya yeni geldim. Valizden silahın çıktığını görünce şok oldum" dediği, Şerif D.’nin ise, "Konuyla asla bir ilgim yok, polisin silahı çıkarttığını görünce şok oldum, silahlar bizim değil" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. ve Şerif D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Adana silah ruhsatsız silah
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