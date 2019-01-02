HABER

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

Antalya’da iki gün boyunca devam eden yağmur, bir sitedeki 20’ye yakın evde su baskınına neden oldu. Evleri suyla dolan vatandaşlar, "Sanki sahil yakınımızda ve fırtınadan tsunami vurmuş gibiydi" diyerek, yaşadıklarını anlattı.

Antalya’da kent merkezinde iki gün boyunca aralıksız süren yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yeni yıla yağmurla giren Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde evleri su bastı, vatandaşlar mağdur oldu.

Antalya'da evleri su bastı

2361 Sokak'taki Kültür Kent Sitesi’nde bulunan evlerin zemin katlarında yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde baskına yakalandı. Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar, itfaiye ve belediye ekiplerinden de yardım istedi.
Sitedeki 20’ye yakın evde su baskını yaşanırken, dairenin içerisindeki beyaz eşya, koltuklar, yataklar ve diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki vatandaşlar, sokak üzerinde gider olmaması nedeniyle su bastığını iddia ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Muratpaşa Belediyesi ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.
15 yıldır su baskını sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren site sakinlerinden Murat Ak, yaklaşık 10 bin liraya yakın maddi zarar gördüğünü dile getirdi. Uzun süren yağışın etkisine de değinen Ak, "Sanki sahil yakınımızda ve fırtınadan tsunami vurmuş gibi. Evimizin durumu ortada" dedi.
Her yağmur yağdığında eziyet çektiklerini ifade eden Ömer Durgun da "Her yağmurda bu eziyeti çekiyoruz. Bizim haricimizde burada yüzlerce insan ve hayvan var. Yaşlı insanlar da var. Her yağmurda sabahlara kadar su atıyoruz. Bu gördüğünüz yoldaki sular atılmadığı sürece biz bu eziyeti çekeceğiz" ifadelerini kaydetti.
Evi suya gömülen Zeynep Rollaz ise, "Dizimin üstüne kadar su var. Bütün eşyaları yukarı çıkarmak zorunda kaldık. İki tane küçük çocuğum var ve hasta olmamaları için yukarıda bekletmek zorundayım. Bu sorunun bitmesini istiyoruz" dedi.
Öte yandan öğle saatlerine kadar etkili olan yağış, saat 15.00’dan sonra yerini güneşli bir havaya bıraktı.
(İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya su baskını tsunami

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Sosyal medya onu konuşuyor! Polis memurunun duygulandıran yeni yıl mesajı

Sosyal medya onu konuşuyor! Duygulandıran yeni yıl mesajı

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Üçüz bebekler yalnızca 1 gün hayatta kalabildi... Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Onu bu hale öz babası getirdi

Onu bu hale öz babası getirdi

Kış turizminin gözdesinde kapılar bile buz tuttu!

Kış turizminin gözdesinde kapılar bile buz tuttu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.