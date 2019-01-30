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Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:59 | Son Güncelleme

Antalya’da 2 gün boyunca devam eden yağmur, bir sitedeki 20’ye yakın evde su baskınına neden oldu.

Antalya’da 2 gün boyunca devam eden yağmur, bir sitedeki 20’ye yakın evde su baskınına neden oldu. Evleri suyla dolan vatandaşlar, "Sanki sahil yakınımızda ve fırtınadan tsunami vurmuş gibiydi" diyerek, yaşadıklarını anlattı.
Antalya’da kent merkezinde iki gün boyunca aralıksız süren yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yeni yıla yağmurla giren Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde evleri su bastı, vatandaşlar mağdur oldu. 2361 Sokak’taki Kültür Kent Sitesi’nde bulunan evlerin zemin katlarında yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde baskına yakalandı. Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar, itfaiye ve belediye ekiplerinden de yardım istedi. Sitedeki 20’ye yakın evde su baskını yaşanırken, dairenin içerisindeki beyaz eşya, koltuklar, yataklar ve diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki vatandaşlar, sokak üzerinde gider olmaması nedeniyle su bastığını iddia ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Muratpaşa Belediyesi ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

"Tsunami vurmuş gibiydi"
15 yıldır su baskını sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren site sakinlerinden Murat Ak, yaklaşık 10 bin liraya yakın maddi zarar gördüğünü dile getirdi. Uzun süren yağışın etkisine de değinen Ak, "Sanki sahil yakınımızda ve fırtınadan tsunami vurmuş gibi. Evimizin durumu ortada" dedi.
Her yağmur yağdığında eziyet çektiklerini ifade eden Ömer Durgun da "Her yağmurda bu eziyeti çekiyoruz. Bizim haricimizde burada yüzlerce insan ve hayvan var. Yaşlı insanlar da var. Her yağmurda sabahlara kadar su atıyoruz. Bu gördüğünüz yoldaki sular atılmadığı sürece biz bu eziyeti çekeceğiz" ifadelerini kaydetti.
Evi suya gömülen Zeynep Rollaz ise, "Dizimin üstüne kadar su var. Bütün eşyaları yukarı çıkarmak zorunda kaldık. İki tane küçük çocuğum var ve hasta olmamaları için yukarıda bekletmek zorundayım. Bu sorunun bitmesini istiyoruz" dedi.
Öte yandan öğle saatlerine kadar etkili olan yağış, saat 15.00’dan sonra yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

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