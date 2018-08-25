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Evlerine dönerken yumruk atarak stres attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilinden dönüş yoluna geçenlerin trafikte güvenli gitmeleri için harekete geçen Muay Thai Milli Takım sporcuları, Düzce'de dinlenme tesislerinde pankartlarla gezerek, sürücüleri hız yapmama konusunda uyardı.

Evlerine dönerken yumruk atarak stres attılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinden dönüş yoluna geçenlerin trafikte güvenli gitmeleri için harekete geçen Muay Thai Milli Takım sporcuları, Düzce'de dinlenme tesislerinde pankartlarla gezerek, sürücüleri hız yapmama konusunda uyardı. Boks eldivenlerini takarak, yastığa yumruk atan sürücüler ise stres attı.
Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammed Bişgin ve sporcular, Düzce'de TEM yolundaki dinlenme tesislerine giderek 'Lütfen yavaş gidin evinizde sevdikleriniz bekliyor', 'Emniyet kemeri sıkmaz hayat kurtarır', 'Tatil dönüşü kabus olmasın' ve 'Enerjinizi gaz pedalıyla değil eldivenle atın' yazılı pankartlarla sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. Milli sporcular, bazı otomobil sürücüleri ile yanlarındaki yolculara boks eldiveni takarak, kısa süreli antrenman yaptırdı. Sürücüler, boks eldivenlerini takıp, milli takım sporcularının tuttuğu yumruk yastıklarına vurdu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri de sporcuların olduğu alanda 'kırmızı düdük' uygulaması yaparak, otomobillerdeki çocuklara kırmızı düdük hediye etti. Ekipler, çocuklardan ebeveynlerini hata yapmaları durumunda kırmızı düdüğü çalarak, uyarmalarını istedi. Farkındalık projesinde yumruk yastıklarına vuran sürücüler, projeyi beğendiklerini söyledi.
Milli takım antrenörü Muhammed Bişgin, "Kurban Bayramı tatili boyunca birçok trafik kazası ve bu kazalarda hayatlarını kaybedenleri haberlerden gördük. Bu projeyi yapmaya karar verdik. Hız yapmak yerine daha yavaş gitmek çok zaman kaybettirmiyor. Ama sağlıklı bir şekilde eve gitmeye yarıyor. Ayrıca sürücülere eldivenlerle yumruk attırarak biraz olsun enerjilerini almayı hedefledik. Lütfen sürücülerimiz yavaş gitsin ve trafik terörünün kurbanı olmasın" diye konuştu.

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Evlerine dönerken yumruk atarak stres attılarEvlerine dönerken yumruk atarak stres attılarEvlerine dönerken yumruk atarak stres attılarEvlerine dönerken yumruk atarak stres attılar

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