Evlerine dönmek isteyen İdliblilerin kalıcı ateşkes umudu

Bir diğer sivil Ali Hammud da evlerinin durumuna bakmaya geldiğinde binanın bir kısmının yıkıldığını gördüğünü belirtti.

Ebu Abdullah, "Evim bombardımanda yıkıldı. Şimdi kullanılabilecek eşyaları barınacağımız yere taşımaya geldim. Evi yıkılmış olanlar eşyalarını çıkartmaya çalışıyor. Yıkılmayanlar evlerini kontrol ediyor. Herkes kalıcı bir ateşkes olmasını ve geri dönmeyi umuyor." dedi.

Sivillerden Ebu Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin durumuna bakmak için Han Şeyhun ilçesine geldiğini söyledi.

Kısa süre bölgeye hakim olan nispeten sükunet ortamından faydalanan birçok aile, evlerinin yolunu tuttu.

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller, kalıcı ateşkes sağlanması ve evlerine dönebilme umudunu koruyor.

Kalıcı ateşkes halinde evlerini tamir edeceklerini ifade eden Hammud, "Son 3 aydır süren anormal derecede yoğun bombardımandan ötürü köy ahalisiyle göç ettik. Düşen topun, roketin sayısı insanın tahammül edemeyeceği türdendi. Sınıra yakın yerlere göç ettik. Bir süre ağaçların altında kaldık. Ateşkesi duyunca evlerimizi, köylerimizi yoklamaya geldik." diye konuştu.

- "Evimiz yerle bir olmuş"

Yerinden edilmiş Ahmet Salim de "Köyümüzden göç ettik. Şimdi evimizin haline bakmaya geldik. Evimiz yerle bir olmuş. Bazı gençlerin köyde kaldığını gördüm. Onlarla gurur duydum. Ateşkes olması halinde biz de döneceğiz. Dimdik burada kalacağız." değerlendirmesini yaptı.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından beri muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.