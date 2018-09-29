Evlerine elektrik bağlanan çiftin mutluluğu sosyal medyada ilgi gördü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde evlerine elektrik hattı çekilen Zeki ve Sultan Akdeniz çiftinin mutluluğunu yansıtan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Yusufeli Erenköy'e bağlı Çakmak Mahallesi sakinleri, bir süre önce köyü ziyaret eden Vali Ömer Doğanay'a, köye 1987 yılında elektrik verilmesine rağmen hattın Çakmak Mahallesi'ne ulaştırılmadığını iletti.
Bunun üzerine Doğanay, ilgili kurum yetkililerine kışın kimsenin ikamet etmediği 8 hanelik mahalleye hattın ulaştırılması talimatını verdi.
Artvin Çoruh EDAŞ Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile enerji hattını mahalleye ulaştırdı. Yıllardır güneş enerjisinden elektrik üreten sistem ile jeneratör kullanan mahalle sakinleri, bu gelişme üzerine mutluluk yaşadı.
Evlerine elektrik hattının ulaşmasının sevincini yaşayan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti ise horon oynayarak kutlama yaptı. Çiftin kızı Meral Akdeniz de anne ve babasının bu anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördü.
Zeki Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleye elektriğin köyden 31 yıl sonra verildiğini söyledi. Elektrik hattının mahalleye ulaştırılmasında geç kalındığını ancak yine de mutlu olduklarını dile getiren Akdeniz, "Elektrik ihtiyacımızı yıllardır güneş enerji sistemlerinden karşılıyoruz. Bu sistem çok verimli olmadığı için televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalarımızı her zaman kullanamıyorduk çünkü bazen yeterli elektrik elde edemiyoruz. Artık elektrik bağlandı ve böyle bir sorunumuz kalmadı." dedi.
Akdeniz, sorunun çözülmesini sağlayan Vali Doğanay ve diğer ilgililere teşekkür etti.
Kızının sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Akdeniz, o anlarda evlerine elektrik bağlanmasının heyecanını yaşadıklarını aktardı.
Artvin Çoruh EDAŞ Müdürü Osman Aydın da bazı ücra mahallerde elektrik bulunmadığını kaydederek "Valiliğimizle bunları tespit ettik ve hepsine tek tek elektrik vermeye başladık. İnsanların geç de olsa sorunlarını çözüyoruz." dedi.
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