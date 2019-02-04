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Evlerine geldiklerinde şoka girdiler! Suriyeli aile kucaklarında çocukla sokakta kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 03:26 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir ev gece vakti alevlere teslim oldu. Başka bir dairede kiracı olarak kalan Suriyeli aile de sokakta kaldı.

Evlerine geldiklerinde şoka girdiler! Suriyeli aile kucaklarında çocukla sokakta kaldı!

Olay, Karşıyaka Mahallesi 2187 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Musa A.’ya ait evin çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sararken, yangını fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Evde bulunan vatandaşlar için olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Evde bulunan ve yaşları 2 ile 6 arasında değişen 3 çocuğa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Fenalaşan ev sahipleri için olay yerinde ambulans hazır bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

SAVAŞTAN KAÇTILAR, KALDIKLARI EV YANDI

Öte yandan evde kiracı olarak kalan Suriyeli bir aile de şok yaşadı. Deyrizor bölgesinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan aile, bu kez de kaldıkları evin yanmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Yangın sırasında evde bulunmayan Suriyeli aile, eve geldiği şaşkına döndü. Kucaklarındaki çocukları ile sokakta kalan ailenin çaresizliği kameralara yansıdı.

Evi yanan aile uzun süre birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Yangın sebebiyle can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (İHA)


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Denizli yangın

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