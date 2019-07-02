HABER

Evlerine tarladan geçerek gidebiliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde Yaykıl köyü Doroğlu Mahallesi sakinleri, karayoluna yapılan duvarın yollarını kapatması nedeniyle evlerine tarlalardan geçiş yaparak ulaşabiliyor.Yaykıl Köyü Doroğlu Mahallesi’nin ortasından geçen Sinop-Samsun karayolu, köyü ikiye böldü.

Evlerine tarladan geçerek gidebiliyorlar

Sinop’un Gerze ilçesinde Yaykıl köyü Doroğlu Mahallesi sakinleri, karayoluna yapılan duvarın yollarını kapatması nedeniyle evlerine tarlalardan geçiş yaparak ulaşabiliyor.
Yaykıl Köyü Doroğlu Mahallesi’nin ortasından geçen Sinop-Samsun karayolu, köyü ikiye böldü. Köye girişi sağlayan eski yola yapılan istinat duvarı ise köy sakinlerini mağdur etti. Köyde yaşayan vatandaşlar, komşularının tarlalarından geçerek evlerine ulaşabiliyor. Tarla sahiplerinin, geçişi sağlayan köy yolunu kapatması durumunda mağduriyetlerinin daha da artacağını söyleyen köy sakinleri, duvar nedeniyle kapanan eski yolun girişinin açılmasını istiyorlar.
Köylünün ekili tarlalarda bulunan mahsullerini kaldırabilmesi için yolun en hızlı şekilde açılması gerektiğini söyleyen Yaykıl Köyü Muhtarı Salih Turan, “İlgili makamlara yapmış olduğumuz müracaatlardan sonuç elde edemedik. Köy camisi ve mezarlığına gidebilmek için bu bölgede oturan vatandaşlar, komşularına ait tarlalardan yani özel mülkün içinden geçmek zorunda kalıyor. Tarla sahibi geçişi kapattığı takdirde mağduriyet daha da büyüyecek. Sorunumuzun çözümü için yetkili mercilerden yardım bekliyoruz” dedi.

Evlerine tarladan geçerek gidebiliyorlar

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
'Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi' protokolü imzalandı'Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi' protokolü imzalandı
Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.