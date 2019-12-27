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  4. Evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi mesleğe dönüştürdüler

Evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi mesleğe dönüştürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

Kocaeli?nin Darıca ilçesinde, Ayşe Çubukçuoğlu (44) ile Aysel Özdemir (38) evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi meslek haline getirdi.

Kocaeli?nin Darıca ilçesinde, Ayşe Çubukçuoğlu (44) ile Aysel Özdemir (38) evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi meslek haline getirdi. 2 kadın arkadaş, 1 yıldır ev ve iş yerlerinin boyayarak para kazanıyor.
Darıca?da yaşayan her ikisi de 17 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan arkadaşlar Ayşe Çubukçuoğlu ile Aysel Özdemir, kendi evlerinin boya ve badana işlerini yaparken edindikleri tecrübeyi mesleğe dönüştürme kararı aldı. Ayşe Çubukçuoğlu ile Aysel Özdemir yaklaşık 1 yıldır ev ve iş yerlerini boyayarak evlerinin bütçesine katkı sağlıyor. 2 arkadaş, önce tanıdıklarının, daha sonra da tavsiye ile diğer müşterilerinin ev ve iş yerlerine boya badana yapmaya gittiklerini belirterek, ileride bir ekip kurarak işlerini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ayşe Çubukçuoğlu, ilk zamanlar eşlerinin bu duruma karşı çıktıklarını ifade ederek, Eşlerimiz önce bize tepki verip onay vermediler. Boyacılığın erkek işi olduğunu ve bunu nasıl yapacağımız yönünde kaygıları vardı, ama biz strese girmedik, yılmadık. Arkadaş çevremizin desteğiyle 1 yıldan bu yana bu işi güzel bir şekilde yürütüyoruz. dedi.
Aysel Özdemir ise, Evimize de zaman ayırıyoruz, yemeğimizi de yapıyoruz, çocuklarımızla da ilgileniyoruz, sporumuzu da yapıyoruz. Eşlerimiz ilk önce boya işine karşı çıktılar ama sonrasında yaptığımız işler ortaya çıktıkça güzel tepkiler aldık. diye konuştu.

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