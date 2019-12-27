Evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi meslek haline getirdiler

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan Ayşe Çubukçuoğlu (44) ile Aysel Özdemir (38), evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi meslek haline getirdi. 2 arkadaş, 1 yıldır boyacılık yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Darıca’da yaşayan, her ikisi de 17 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan arkadaşlar Ayşe Çubukçuoğlu ile Aysel Özdemir, kendi evlerinin boya ve badana işlerini yaparken edindikleri tecrübeyi mesleğe dönüştürme kararı aldı. İki arkadaş, önce tanıdıklarının, daha sonra da tavsiye ile diğer müşterilerinin ev ve iş yerlerine gittiklerini belirterek, ileride bir ekip kurarak işlerini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayşe Çubukçuoğlu ile Aysel Özdemir, yaklaşık 1 yıldır boyacılık yaparak evlerinin bütçesine katkı sağlıyor.

Ayşe Çubukçuoğlu, "Eşlerimiz önce bize tepki gösterip onay vermedi. Boyacılığın erkek işi olduğu yönünde kaygıları vardı, ama biz strese girmedik, yılmadık. Arkadaş çevremizin desteğiyle 1 yıldan bu yana bu işi güzel bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

Aysel Özdemir ise, "Evimize de zaman ayırıyoruz, yemeğimizi de yapıyoruz, çocuklarımızla da ilgileniyoruz, sporumuzu da yapıyoruz. Eşlerimiz ilk önce boya işine karşı çıktı ama sonrasında yaptığımız işler ortaya çıktıkça güzel tepkiler aldık" diye konuştu.

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