Evlerini sigara imalathanesine dönüştüren 2 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerini sigara imalathanesine dönüştüren 2 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından E.K.’nın işyerlerine dolu makaron temin ettiği bilgisinin ardından E.K. ve M.K.’nın yapılan ev ve araç aramasında 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet sigara dolum makinesine ait kompresör, 35 kilogram kıyılmış tütün, 32 bin 600 adet boş makaron, 200 adet dolu makaron, 10 adet mükerrer kullanımı bandrol ele geçirildi. Şüpheliler E.K. ve M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.



