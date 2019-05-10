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Evlerini silah imalathanesine dönüştürmüşler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Adana'da iki ayrı evde kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Aramalarda 4 kurusıkı tabanca, namlusu değiştirilmiş 14 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 95 mermi ve 22 tabanca namlusu ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evlerini silah imalathanesine dönüştürerek yasa dışı şekilde kuru sıkı tabancaların namlusunu değiştirip piyasaya sürmeye hazırlandığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortak çalışma yaptı.

Bu kapsamda yapılan araştırmalarda Gülbahçesi ile Meydan mahallelerindeki iki evde yasa dışı silah imalatı yapıldığı tespit edildi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 4 kurusıkı tabanca, namlusu değiştirilmiş 14 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 95 mermi ve 22 tabanca namlusu ile çeşitli aletler ele geçirdi.

Bunun üzerine her iki evde bulunan ve akraba oldukları belirlenen şüpheliler İzzettin, Bilal, Mehmet ve Eyüp Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İzzettin ve Bilal Ö. tutuklandı, Eyüp Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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adana ev silah

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