HABER

Evlerini ve ağaçları saran tırtıllarla mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllarla mücadele ediyor.Son 3 yıldır sayıları giderek artan tırtıllar, ev ve bahçelerde büyük problemlerin yaşanmasına neden oluyor.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllarla mücadele ediyor.
Son 3 yıldır sayıları giderek artan tırtıllar, ev ve bahçelerde büyük problemlerin yaşanmasına neden oluyor. Bahçelerdeki meyve ağaçlarına dadanan tırtıllar birçok ağacın kurumasına neden oldu. Evlerin dış cephe duvarlarını da kaplayan tırtıllarla mücadele eden vatandaşlar, evlerinin içine kadar giren bu sürüngenleri süpürge ile temizliyor.

Tırtıl yüzünden evini taşıdı
İlaçlama yapılmasına rağmen bir süre sonra tekrar problem oluşturan tırtıllarla ilk defa karşılaşan vatandaşlar ise şaşkınlık yaşıyor. Tırtılların sağlık problemlerine neden olabileceğini bilmediklerini söyleyen Tayfun Balıkçı isimli vatandaş, son 3 yıldır bu problemi yaşadıklarını dile getirdi. Evlerine kadar giren tırtıllar için bir çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Balıkçı, bir arkadaşının tırtıllarla mücadele edemediği için evini bırakarak Balıkesir Ayvalık’ta bulunan yazlığına gittiğini söyledi.

“Tırtıllarla süpürgelerle mücadele eder hale geldik”
Evlerin neredeyse yaşanılmaz hale geldiğini kaydeden Tayfun Balıkçı, “Bu tırtıllar 3 senedir yayılmaya başladı ve her sene de artıyorlar. 36 mahallemiz var. Bu mahallemizde her bahçede, her ağaçta tırtıllara rastlamaktayız. Bu tırtıllar önce dut ağaçlarına dadanmaya başladı. Bunlar daha sonra yayıldıkları kiraz ve benzeri ağaçları da kurumuş hale getirdiler. Daha sonra da evleri sardılar. Evler neredeyse yaşanamaz hale geldi. Gördüğünüz gibi süpürgelerle mücadele eder hale geldik. Bununla ilgili bilimsel bir kurulun araştırma yapması, insan sağlığına zararlarının olup olmadığını araştırması gerekiyor. Bu tırtıllar çoğalmaya başladılar ve önümüzdeki yıl da ne olacağı belli değil” dedi.

“Hemen hemen her evde bu tırtıl sorunu var”
Bu konuda yetkililerin harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Balıkçı, “Bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Son 3 yıldır bu tırtıl vakası ile karşılaşıyoruz. Hemen hemen her evde bu tırtıl sorunu var. Ağaçlarda hiç yaprak kalmadı diyebiliriz. Bugün aradığım bir arkadaşım tırtılların evini sardığını, artık mücadele edemediği için Ayvalık’taki yazlığına kaçtığını söyledi. Biz bu hayvanları ilk defa gördük. Uzun tüyleri var. Ne gibi sağlığa zararları var, kimyasal bir şey yayıyor mu konusunda bilgimiz yok. Biz bilim adamı değiliz. Bununla ilgili bir kurul kurulmasını talep ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü, belediyeler var. Bu insan sağlığını tehdit edebilir” diye konuştu.

PARTNERBu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!Bu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!
Zonguldak’ta heyelan oldu, mezarlar zarar gördüZonguldak’ta heyelan oldu, mezarlar zarar gördü
Sarıyer'de kolonları patlayan binanın raporu hazırlandıSarıyer'de kolonları patlayan binanın raporu hazırlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken detay

İzmir'in simgesi dev Atatürk maskı temizlendi

Dev Atatürk maskı temizlendi

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Şırnak şehitleri uğurlandı

Şırnak şehitleri uğurlandı

Edremit ve Marmaris'te orman yangını

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.