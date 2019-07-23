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Evlerinin bahçesine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

ADANA'da evlerinin bahçesine sera kurup, 242 kök Hint keneviri yetiştiren Ahmet İ.(52) ve Ahmet T.(41), yakalandı.

Evlerinin bahçesine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da evlerinin bahçesine sera kurup, 242 kök Hint keneviri yetiştiren Ahmet İ.(52) ve Ahmet T.(41), yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirilen sera buldu. Ele geçirilen 242 kök Hint keneviri sökülerek, imha edilirken evde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Polis, evin sahipleri Ahmet İ. ve Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ

Evlerinin bahçesine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdilerEvlerinin bahçesine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdilerEvlerinin bahçesine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdilerEvlerinin bahçesine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiler

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