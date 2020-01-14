Evlerinin balkonuna gelen maymunu kedi sanmışlar (2)

‘MIKNATIS’IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde yaşayan Güneş çiftinin evlerinin balkonunda dün gördükleri maymunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri, henüz nereden geldiği belirlenemeyen maymunun yapılan muayenesi sonucunda herhangi bir yara ve hastalığının bulunmadığı, aşıları ve parazit uygulamaları yapılıp rehabilite maksatlı ve diğer maymunlara alışabilmesi için hemen yanlarında bulunan kafese alındığını, şu an alışma sürecinin devam ettiğini belirtti. Alışma süreci tamamlanınca da maymunun diğer maymunlarla beraber yaşamaya başlayacağı belirtildi. Hayvanat bahçesi görevlilerinin maymuna 'Mıknatıs' ismini verdikleri öğrenildi.

