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Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Başkent'te anne ve kızı son anda kurtarıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 04:43 | Son Güncelleme

Zemin katta bulunan evlerini su basan anne ve kızı boğulmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı. Anne ve kızın sel sularından kurtarma anları da saniye saniye kameralara yansıdı.

Başkent’te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri de yoğun yağış sonrası sular altında kaldı. Zemin katta bulunan evlerini su basan anne ve kızı boğulmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi, Birgül Sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Bir anda bastıran sel suları, anne ve kızının oturduğu evin tavanına kadar yükseldi. O sırada evde bulunan anne Nurgül ile kızı Sude sel suları içinde kaldı.

Suda boğulmak üzere olan anne ve kızına Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Komiser Yardımcıları Hakan Gür ile Kadir Gönüllüer, anne kızın mahsur kaldığı evin kapısını kırarak boğulmak üzere olan anne ve kızı güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Anne ve kızının kurtarılma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. (İHA)

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Ankara su baskını

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