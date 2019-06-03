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Evlerinin önünde oturan yaşlı 2 akraba feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:11 | Son Güncelleme

  Adana'da erkek arkadaşının hafif ticari aracıyla direksiyon pratiği yapan ehliyetsiz sürücü S.K., panikleyip fren yerine gaza basınca evlerinin önünde oturan Münevver Can (74) ve Raziye Can'a (74) çarparak ölümlerine neden oldu.

Adana'da erkek arkadaşının hafif ticari aracıyla direksiyon pratiği yapan ehliyetsiz sürücü S.K., panikleyip fren yerine gaza basınca evlerinin önünde oturan Münevver Can (74) ve Raziye Can'a (74) çarparak ölümlerine neden oldu.
Kaza, 31 Mayıs Cuma günü Yüreğir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Mahallesi’ndeki 3821 sokakta meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşının hafif ticari aracıyla ara sokaklarda direksiyon pratiği yapan S.K., panikleyip fren yerine gaza basınca, evlerinin önünde oturup sohbet eden akrabalar Münevver Can ve Raziye Can’a çarptı. Meydana gelen kaza nedeniyle Münevver ve Raziye Can, hafif ticari araç ile evin önünde park halinde olan aracın arasında sıkıştı. Şokta olan S.K. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı ve bir vatandaş tarafından araç geri çekildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Raziye Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürülen Münevver Can da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, Can ailesinin evinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri de S.K. ile ismi açıklanmayan erkek arkadaşını gözaltına aldı. S.K.’nin ehliyetsiz araç kullandığı, Münevver ve Raziye Can ile aynı mahallede oturduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Münevver ve Raziye Can, yakınları tarafından toprağa verildi.
"İHMALLER ZİNCİRİ"
Münevver Can'ın eşi İbrahim Can ile Raziye Can’ın oğlu Kurtar Can, kazaya tepki gösterdi. Kurtar Can, olayı kaza yerine ihmaller zinciri olarak nitelendirerek, “Arabayı ehliyetsiz bir kişiye veren ayrıca ihmale sebep oluyor. Evin önündeki direk yamulmuş, duvar yıkılmış. Hızla geliyormuş araç. İhmaller zinciriyle gelen bir cinayet buö dedi.

Görüntü Dökümü
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- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
- Münnever Can'ın eşi İbrahim Can ile röp
- Raziye Can'ın Kurter Can ile röp
- Kazada zarar gören otomobil ve evin duvarı detay
- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'46" BOYUT: 306 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK-Kamera ADANA, (DHA)

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