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Evlerinin yanışını çaresizlik içinde izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken ev sahipleri çaresiz bakışlarla evlerinin yanışını izledi.
Edinilen bilgiye göre Selendi’ye 9 kilometre uzaklıktaki Çinan Mahallesi Gökçeler Sokak’ta 2 çocuklu Erdil ve Zehra Kökçe’ye ait 2 katlı evin alt katındaki saat 14.30 sıralarında bir odadan yükselen alevler tüm evi sarmaya başladı. Ev sahipleri dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın daha da büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi Erdil Kökçe 2 çocuğundan birini göremeyince çocuğun evin içinde olduğunu düşünerek yanan odaya girmesi herkesin yüreğini ağza getirdi. Çocuğun hemen yan tarafta bulunan dedesinin evinde olduğunun öğrenilmesi yürekleri serinletti.
Anne Zehra Kökçe çocukları Erol ile Emir’e sarılıp yangını gözyaşları arasında izlerken komşuları kendilerini teselli etti. Erdil Kökçe, "Evdeydik dışarı çıktım alt katta duman çıkmaya başladı, hemen çağrı merkezini aradım, çocuğumu göremeyince yanan odaya girdim çok şükür çocuğum dedesinin evindeymiş. Can kaybımız yok, maddi hasarımız oluştu üzgünüz" dedi.
İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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