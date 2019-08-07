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Evlerinin yanışını gözyaşı içinde izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:43 | Son Güncelleme

Sivas’ta tek katlı müstakil bir evde çıkan yangını aile sakinleri gözyaşları içerisinde izledi.

Sivas’ta tek katlı müstakil bir evde çıkan yangını aile sakinleri gözyaşları içerisinde izledi. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yeşilyurt Mahallesi 50. Sokak’ta 8 kişilik Gümüş ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonrası yangını kontrol altına aldı. Ahırda bulunan hayvanlar ise tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ahır bölümünde ise maddi hasar oluştu. Gümüş ailesi ise evlerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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