Evlerinin yıkılmaması için demir profillerle önlem almaya çalışıyorlar

"Evlerin içinde kalan kişilerin canı tehlikede"

Bölge sakinlerinden Cemil Duran adlı vatandaş, evlerin eğriliğinin zeminden kaynaklandığını söyledi. Hemen yan taraftaki sokaktaki binaların sağlamlığına işaret eden Duran, “Müstakil olmasına rağmen problem var. Müstakil evlerin olduğu yerlerin olumsuz zemini var. Evlerin içinde kalan kişilerin canı tehlikede, her an her şey olabilir. Ölüm olmadan vatandaşını düşünen yetkili kişilerin önlem alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Başım dönüyor"

Uzun yıllardır mahallede oturan 80 yaşındaki Fadime Karabulut da, evlerinin yakınından geçen yollar sonrasında eğimlerin fazlalaştığını, evinin eğilmesiyle birlikte önlem için demir blok yaptırdığını aktardı. Tehlikenin farkında olduğunu ve bu sebepten dolayı prefabrik eve geçerek orada kaldığını belirten Karabulut, “Dükkanımız vardı onu sattım, prefabrik ev aldım. Gök gürlediğinde boşluğa gidiyor gibi oluyordum. Burada yatmak ve kalkmak zor oluyor. Başım dönüyor. 63 sene oldu tapumu verecek oldular vermiyorlar ev yaptıracak oluyoruz yaptırmıyorlar” diye konuştu.