Evli adam 16 yaşındaki kızı kaçırdı

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Bayatlı Mahallesi'nde lise öğrencisi R.D., 29 Temmuz gecesi, iddiaya göre Konakpınar Mahallesi'nde oturan Muammer B. tarafından kaçırıldı. Vade (60) ve Hüseyin Duman (65) çifti, jandarma ve savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. 1 ay geçmesine rağmen kızlarına kavuşamayan Duman çifti, rızası ile kaçtığı gerekçesiyle R.D.'nin kendilerine verilmediğini ileri sürerek tepki gösterdi.

'1 AYDIR HABER ALAMIYORUZ'

Anne Vade Duman, ilk kızlarının da aynı ailenin başka bir akrabası tarafından 16 yaşında kaçırıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Kızımı kaçıran gencin ailesi bizi aradı ve rıza göstermemiz için tehdit etti. Kızımız çocuk yaşta, evlilik yaşında değil. Kandırılarak ve tehdit edilerek tutuluyor. 1 aydır haber alamıyoruz. Gece gelip kaçırdılar, kandırdılar, götürdüler. Gönüllü mü, gönülsüz mü gitti bilemem. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum 16 yaşında, onu yakmasınlar. O benim filizimdi, baş tacımdı. Onun için ben çocuğumun arkasındayım. Ne olursa olsun, her tülü yanındayım, her türlü kabulümdür. Benim çocuğumu getirsinler. Beni tehdit edip 'şikayetini geri al' demesinler.”