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Evli adamı sevgilisi öldürdü! Polisi arayıp bunları söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 20:18 | Son Güncelleme

Çorum'da sevgilisi Reşat Kabakçı'yı (35) bıçaklayarak öldüren Selma Kaymaz (34), ilk kez hâkim karşına çıktı. Tutuklu sanık Kaymaz, öldürme kastının bulunmadığını savunarak, "Aramızda kavga çıktı, o bana ben de ona vurdum. Kendisine bir kez bıçak darbesi vurdum. Yere düştü, 'Aşkım ölüyor' diye bağırdım, 112'yi ve polisi aradım, sonra öldüğünü öğrendim" dedi. Kabakçı'nın eşi Tuğba Kabakçı ise Selma Kaymaz'ın fuhuş yaptığını öne sürdü.

Evli adamı sevgilisi öldürdü! Polisi arayıp bunları söyledi

Olay, geçen yıl 30 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Selma Kaymaz ile sevgilisi Reşat Kabakçı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kaymaz, eline aldığı bıçakla Kabakçı'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Kabakçı, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Selma Kaymaz tutuklandı.

HAKİM KARŞISINDA ÇIKTI

Kaymaz hakkında 'kasten adam öldürme’ suçundan Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Selma Kaymaz'ın yargılanmasına başlandı. Kaymaz'ın hazır edildiği duruşmaya öldürülen Reşat Kabakçı'nın ailesi ve avukatları katıldı. Selma Kaymaz, ifadesine "Reşat ile 7 yıldır birlikte yaşıyoruz. Kendisinden bir çocuğum var. Kendisi benim yanımda kalıyordu. İlk yıllar aramızda problem yoktu. Ancak sonraki dönemlerde beni başka erkeklere pazarlıyordu. Olay günü ya evi terk edecektim ya da sığınma evine gidecektim. Reşat eve geldi. Eve eşya taşımak için gelenleri kovarak, 'Hiçbir yere gidemezsin yoksa seni öldürürüm' diyerek beni tehdit etti. Dışarıda alkol aldık. Birlikte eve geldik, biriyle telefonla konuştu. Benim orada çalışmam konusunda pazarlık yaptı. Aramızda tartışma çıktı. Ortam bir anda gerildi. O bana ben de ona vurdum. Kendisine bir kez bıçak darbesi vurdum. Yere düştü, 'aşkım ölüyor' diye bağırdım, 112'yi ve polisi aradım, sonra öldüğünü öğrendim. Kastım öldürmek değildi" dedi.

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'EŞİM ONUNLA MUTLU DEĞİLDİ'

Duruşmaya çocuklarıyla birlikte katılan Reşat Kabakçı'nın eşi Tuğba Kabakçı, Selme Kaymaz'ın fuhuş yaptığını iddia ederek şikâyetçi olduğunu söyledi. Tuğba Kabakçı, "7 yıllık ilişkisi olduğunu biliyorum. Onunla yaşamaya başlamıştı, eve çok nadir gelirdi. Boşanma davası açmamıştım. Eşim olaydan on gün önce evine geri dönmüştü. Eşim, onunla mutlu değildi. Bana 'Reşat'ı sana yar etmeyeceğim, onu öldüreceğim' diyordu. Eşimle birlikteyken de fuhuş yapmaya devam ediyordu. Benim ölen eşimden iki çocuğum var" diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (DHA)

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Çorum Selma Kaymaz Reşat Kabakçı

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